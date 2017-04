publié le 03/04/2017 à 06:01

Le temps sera marqué ce lundi 3 avril par des grisailles matinales, mais le soleil sera plus présent l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Au petit matin, les brumes et brouillards denses seront nombreux des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne à la Bretagne, l'Aquitaine et le nord de l'Occitanie. Cette grisaille se lèvera progressivement en matinée et laissera place à un ciel variable où passages nuageux et franches éclaircies alterneront équitablement.



De l'Alsace et la Lorraine aux Alpes du nord, jusqu'au Massif Central et aux Pyrénées, les nuages présents le matin auront parfois bien du mal à se dissiper. Ils resteront nombreux l'après-midi sur les reliefs, apportant quelques gouttes sur le Massif Central, le Jura et les Vosges, tandis qu'en plaine le soleil fera de belles percées.

En revanche, de PACA au Languedoc-Roussillon le soleil régnera en maître dès le matin et les conditions seront printanières. Mistral et tramontane faibliront en journée. En Corse, le ciel sur la côte sera bien dégagé tandis qu'en montagne il sera un peu plus nuageux avec un risque d'ondées passagères l'après-midi.

Les températures

Les températures resteront au-dessus des moyennes saisonnières. Les minimales iront de 2 à 6 degrés en général, jusqu'à 7 à 10 degrés sur les bordures côtières, sur le pourtour méditerranéen et la Corse ainsi que localement sur l'Alsace et la Franche-Comté. L'après-midi, on attend 15 à 19 degrés, localement 20 à 22 degrés autour du Golfe du Lion, en Corse et dans la vallée du Rhône.