publié le 03/07/2017 à 07:00

Ce lundi 3 juillet, le temps sera marqué par un retour du soleil l'après-midi sur une grande majorité des régions, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, le ciel restera très nuageux à couvert sur les trois quarts du pays, et localement brumeux sur le Nord et la Bourgogne au lever du jour. De petites pluies seront encore possibles en début de journée du Massif central au Jura, mais elles se raréfieront de plus en plus en cours de matinée. Le pourtour méditerranéen demeurera bien dégagé par le mistral et la tramontane qui souffleront en rafales de 70 à 90 km/h.



Des éclaircies se développeront à la mi-journée des Pays de Loire aux Ardennes, en passant par la région parisienne ; de même sur une grande moitié sud du pays, où le soleil fera de belles apparitions l'après-midi. En revanche, les nuages persisteront sur la Bretagne, les régions proches de la Manche, ainsi que sur le piémont et le relief pyrénéens.

Les températures

Les températures minimales varieront de 10 à 16 degrés, plus douces près de la Méditerranéen avec 16 à 20 degrés. Les maximales, en hausse, s'échelonneront de 20 à 25 degrés, et atteindront les 26 à 32 degrés sur les régions proches de la Méditerranée.