publié le 27/03/2017 à 05:57

Le temps sera toujours agréable, lundi 27 mars, sur une bonne partie du pays, mais plus mitigé sur le Sud-Ouest et autour du Golfe du Lion, selon le bulletin de Météo-France. Autour du Golfe du Lion, sur les Cévennes et en basse vallée du Rhône la matinée se déroule sous un ciel bien gris avec de petites pluies passagères. Les pluies se raréfient l'après-midi mais les nuages restent majoritaires.



Sur le Sud-Ouest, la matinée est plutôt clémente mais un voile d'altitude envahit progressivement le ciel. L'après-midi les nuages se font plus menaçants et une petite ondée passagère est possible par endroits. Quelques flocons viennent blanchir les sommets pyrénéens au-dessus de 1.500 mètres. Le vent Autan se lève en matinée, il souffle de 90 à 100 km/h sur le Lauragais, 60 à 70 km/h sur la région toulousaine puis il faiblit progressivement en cours d'après-midi.

Sur la moitié nord du pays, le Centre-Est et Paca, la journée est agréable et majoritairement ensoleillée du matin au soir. On note néanmoins quelques nuages sur le relief alpin ainsi que quelques bancs de brouillards matinaux sur le Nord-Ouest et en val de Saône se dissipant rapidement.

Les températures

Les minimales seront un peu plus fraîches. On attend entre 1 et 3 degrés dans les terres du Sud-Ouest au Nord-Ouest et sur le Centre, avec de petites gelées localement sur le Sud-Ouest. Ailleurs, elles seront comprises entre 4 et 8 degrés, voire 7 à 12 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales s'échelonneront entre 11 et 17 degrés en général, 18 à 21 degrés en Corse.