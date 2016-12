REPLAY - Lundi 26 décembre sera marqué par un temps gris mais doux.

par Louis Bodin publié le 26/12/2016 à 07:26

Lundi matin, une perturbation très faible circulant sur le pays donnera quelques gouttes sur la moitié nord, tandis que le soleil brillera sur le relief pyrénéen, les Alpes et le massif Central, ainsi que sur le Sud-Est, selon Météo-France.



De la grisaille sera présente au lever du jour sur les pays de Loire. À la mi-journée, des éclaircies parviendront à se développer de la Bretagne à la Lorraine en passant par la région parisienne. Elles sont plus tardives ailleurs sur le Nord-Est. En revanche, le temps restera humide sur les autres régions avec des nuages tenaces.



Quelques nuages bas pourront traîner sur les côtes de Provence et le littoral de Corse. Mistral et Tramontane seront soutenus et souffleront en rafales voisines de 60 à 70 km/h. Le Mistral se renforcera dans l'après-midi avec des rafales atteignant les 90 km/h.

Les températures

Les massifs alpins et le Jura connaîtront quelques gelées. Les minimales seront comprises entre 3 et 6 degrés du Nord-Est au massif Central, 4 à 8 degrés sur le reste du pays, voire 7 à 9 degrés en bord de mer. Les maximales seront stationnaires.