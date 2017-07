publié le 24/07/2017 à 07:00

La journée de ce lundi 24 juillet offrira encore un temps assez perturbé et frais, selon les prévisions de Météo-France publiées dimanche après-midi. Après s'être décalée vers le sud et l'est du pays durant la nuit de dimanche à lundi, une perturbation pluvieuse touchera lundi matin une zone allant du Sud-Ouest au Nord-Est. À la mi-journée, cette perturbation sera active entre les Pyrénées et les Alpes à la mi-journée et se morcellera dans l'après-midi, laissant un ciel un peu plus variable avec des averses sur les Alpes et des blocages pluvieux sur la chaîne pyrénéenne.



Les régions méditerranéennes resteront au soleil, malgré quelques passages nuageux inoffensifs, mais seront balayées par un vent fort de secteur ouest. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h autour du golfe du Lion, jusqu'à 90/100 km/h sur le littoral varois et même 130 km/h sur le Cap Corse.

Partout ailleurs, après le passage pluvieux, un temps plus variable avec des averses s'installera. Ces averses seront particulièrement actives et nombreuses, voire localement orageuses du nord au nord-est du pays. Mais ces pluies s'espaceront par l'Ouest, où les éclaircies s'élargiront avant la fin de la journée.

Les températures

Les températures matinales seront comprises entre 11 et 17 degrés du nord au sud, mais grimperont jusqu'à 17 à 22 degrés près de la Méditerranée.



Les maximales atteindront 18 à 21 degrés près de la Manche, ainsi que du Nord à l’Île-de-France et au Nord-Est. Elles afficheront 22 à 24 degrés dans les autres régions, monteront jusqu'à 26 à 30 degrés dans le Sud-Est, et même jusqu'à 31 à 32 degrés de la Provence à la Corse.