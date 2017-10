publié le 23/10/2017 à 07:00

Ce lundi 23 octobre, le temps sera toujours gris et humide au nord, plus sec et ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Sur les deux tiers nord du pays, jusqu'au Poitou-Charentes et au Massif central et aux Alpes, les nuages seront encore largement majoritaires avec parfois de la pluie. Du Grand-Est jusqu'aux Alpes du Nord, le ciel restera bien encombré et les pluies fréquentes en matinée, avec une limite pluie-neige vers 1.200 à 1.400 mètres sur le nord des Alpes. Une accalmie se dessinera par le sud au fil de la journée, sur Rhône-Alpes et le Jura les averses s'estomperont peu à peu.



Par contre, sur les régions proches de la Manche, le ciel se couvrira dès le matin et le vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 60 km/h. Les pluies ou bruines, d'abord faibles et éparses en matinée, vont se renforcer l'après-midi en progressant jusqu'à la frontière belge, la région parisienne et la Sologne.

Sur le sud, le temps sera plus sec, bien ensoleillé après la dissipation des grisailles matinales en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sur les régions méditerranéennes, le soleil s'imposera dès l'aube, mais le vent sera encore sensible. La tramontane se maintiendra jusqu'à 60 à 70 km/h, par contre le mistral se renforcera jusqu'à 80 à 90 km/h en basse vallée du Rhône ainsi que sur les côtes varoises. En revanche le vent se calmera en Corse.

Les températures

Au petit matin, on attend entre 3 et 8 degrés de l'Auvergne au Nord-Est, 7 à 12 degrés ailleurs, 10 à 16 en Corse.



Dans l'après-midi, les maximales atteindront tout juste 10 à 15 degrés sur un grand quart nord-est, jusqu'au Massif central et Rhône-Alpes, 13 à 18 degrés dans le nord-ouest, 16 à 20 au sud-ouest et jusqu'à 19 à 23 près de la Méditerranée.