publié le 22/05/2017 à 06:00

Le temps lundi 22 mai sera très nuageux sur le Sud-Ouest du pays, localement lourd et orageux, selon les prévisions de Météo-France.



Le ciel deviendra plus ou moins chargé sur une grande partie du pays mais dans une atmosphère de plus en plus estivale. Le ciel s'annoncera plus chaotique sur le Sud-Ouest et quelques petites ondées seront possibles sous des nuages un peu orageux, de la Nouvelle Aquitaine au Massif Central. Sur les Pyrénées, cela pourra tourner localement à l'orage l'après-midi.

Sur le reste de l'Hexagone, le temps sera plus clément. Le soleil s'imposera généreusement sur un quart nord-est du pays. Des cumulus assez nombreux se développeront sur les Alpes. Un peu de vent marin s'installera sur le Roussillon. Par ailleurs, le vent d'ouest amènera un peu de grisaille en fin de journée sur les côtes basques.

Les températures

Côté températures, elles seront en hausse sur la plupart des régions.



Les minimales seront comprises entre 7 et 10 degrés sur le quart Nord-est, dans le Massif central et dans les Alpes, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 près de la Méditerranée.



Les maximales varieront entre 24 à 27 degrés sur une grande partie du pays, 25 à 27 en région parisienne, mais souvent 21 à 23 près du littoral atlantique et méditerranéen, localement 18 à 19 sur les côtes nord de Bretagne.