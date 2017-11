publié le 20/11/2017 à 07:00

Ce lundi 20 novembre, le temps sera ensoleillé au sud, plus nuageux au nord avec quelques gouttes au nord de la Seine, selon les prévisions de Météo-France. Des bancs de brouillards parfois denses et localement givrants seront présents au petit matin dans l'est et le sud-ouest du pays. Après la dissipation parfois lente de cette grisaille, le soleil l'emportera sur la moitié sud.



Sur la moitié nord en revanche, les passages nuageux seront plus fréquents. Au nord de la Seine, ils apporteront un peu de pluie localement et même quelques flocons en matinée vers les Ardennes.

Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane faibliront progressivement.

Près de la Manche, le vent de sud-ouest sera modéré avec quelques rafales autour de 70 km/h.

Les températures

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront dans l'Est et dans le Sud-Ouest. Ailleurs, les températures minimales iront de 1 à 10 degrés de l'intérieur vers les côtes.



L'après-midi, il fera 5 à 10 degrés dans l'Est, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 20 degrés des Pyrénées-Atlantiques à la Méditerranée.