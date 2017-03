publié le 20/03/2017 à 05:52

Le ciel sera encore une fois gris ce lundi 20 mars sur la moitié nord du pays, les nuages gagnant aussi l'Aquitaine, et venant, au sud, gâcher le beau temps sur la Côte d'Azur, selon Météo-France. Dans l'après-midi, une perturbation très peu active progressera sur la pointe bretonne et donnera de faibles pluies. Celles-ci se décaleront des pays de Loire à la frontière belge en cours de soirée et début de nuit. Le vent restera modéré sur le littoral de Manche avec des rafales voisines de 60 km/h.



Le soleil s'imposera dès le matin du pourtour du golfe du Lion aux Alpes. Les éclaircies gagneront du terrain et concerneront les régions de l'Auvergne à l'Alsace à partir de la mi-journée.

Au petit matin, on attend entre 5 et 10 degrés sur l'ensemble du pays. Dans l'après-midi, les maximales seront comprises entre 10 et 16 degrés en général, 17 à 22 degrés de la vallée du Rhône à la Méditerranée.