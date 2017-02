publié le 20/02/2017 à 05:59

Le temps de ce lundi 20 février sera gris et passagèrement pluvieux sur une grande partie du pays, selon Météo-France. Au cours de la nuit prochaine, les nuages envahiront toute la moitié nord, les départements charentais, l'ouest du Limousin et les plaines du sud-ouest. Le matin, sous un ciel bas et gris, de la pluie est attendue sur le nord-est, la Bretagne, des Pays de la Loire à la frontière belge et quelques brouillards réduiront la visibilité vers le Val de Saône et autour de la Garonne.



Des pluies faibles mais plus régulières circuleront du Centre à la Champagne-Ardenne vers la mi-journée, puis sur tout le Grand-Est, la Bourgogne et la Franche-Comté l'après-midi. Sur le nord-ouest, le temps restera très gris et parfois humide jusqu'au soir. Entre le sud de l'Auvergne et la région lyonnaise, les grisailles, d'abord limitées aux vallées le matin, finiront par s'imposer partout l'après-midi, avec un peu de pluie en soirée.

Sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, quelques éclaircies réapparaîtront en début d'après-midi. Elles seront plus larges près des Pyrénées. Sur le sud-est et le massif alpin, la journée sera dans l'ensemble bien ensoleillée, malgré des bancs de brouillards matinaux dans l'arrière-pays provençal, et des grisailles passagères sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Mistral et tramontane se lèveront mais ne dépasseront pas 70 km/h en rafales.

Les températures

Les gelées se limiteront au centre-est, avec 1 à localement -3 degrés entre le Limousin, l'Auvergne, la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes. Il fera entre 2 et 7 degrés sur le reste du pays, 7 à 9 en bord de mer.



L'après-midi s'annoncera doux sur les régions méditerranéennes avec 15 à 18 degrés. Il fera entre 8 et 11 degrés sur le nord-est, 10 à 14 partout ailleurs.