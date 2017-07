publié le 17/07/2017 à 07:00

Le temps restera ce lundi 17 juillet très estival sur la majeure partie du pays avec des températures en hausse et une chaleur de plus en plus lourde, selon Météo-France. Presque partout, le ciel sera très lumineux en plaine avec seulement quelques bancs de nuages élevés et le mercure montera. En montagne, au sud, des cumulus bourgeonnants se formeront, pouvant aller jusqu'à l'ondée l'après-midi.



Le ciel sera toutefois voilé près de la Manche et au nord de la Seine, avec même des grisailles matinales notamment sur les côtes nord de la Bretagne. L'après-midi les éclaircies s'élargiront, et le temps restera sec. Les températures minimales iront de 13 à 21 degrés du nord au sud, les maximales de 27 à 33 degrés en général, localement 34 à 36 sur le Sud-Ouest, 22 à 26 en bord de Manche.