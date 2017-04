publié le 17/04/2017 à 05:59

Le temps de ce lundi de Pâques (17 avril) sera gris et humide dans la moitié nord alors que le soleil brillera sur le sud, prévoit Météo France. Le matin, le ciel est couvert avec quelques petites pluies entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, l'Orléanais et le Grand-Est. Les pluies sont plus marquées et continues sur le nord-est, de la neige est attendue sur les Vosges dès 1.000 mètres d'altitude.



L'après-midi, quelques trouées se dessinent au nord d'une ligne Nantes/Macon mais le ciel reste assez chargé dans l'ensemble et des averses se déclenchent ici ou là, plus nombreuses entre la Bourgogne et l'Alsace. Toutefois, les éclaircies deviennent belles près de la frontière belge, sur le Cotentin et le nord de la Bretagne.

Une large moitié sud du pays passe la journée sous un beau soleil. Mistral et tramontane soufflent modérément toute la journée, rafales entre 50 et 60km/h, ponctuellement 70km/h.

Les températures

Les températures matinales sont proches des normales de saison. Elles sont souvent comprises entre 4 et 8 degrés, plus de 10 degrés près de la Méditerranée. Les maximales sont de saison, voire un peu fraîches sur la moitié nord avec 12 à 17 degrés. Au sud, la douceur se maintient, 18 à 24 degrés.