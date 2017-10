publié le 16/10/2017 à 07:00

La majeure partie du pays profite ce lundi 16 octobre d'une nouvelle belle journée, très ensoleillée et très douce pour la saison, selon les prévisions de Météo-France. Quelques nuages élevés survolent encore la moitié nord-ouest mais sans gâcher l'impression de beau temps. Ces bancs nuageux sont parfois un peu plus denses entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie mais le risque d'ondée reste très isolé.



Sur le Languedoc-Roussillon et la basse vallée du Rhône, la matinée est bien maussade, grise avec de petites pluies possibles sur les hauteurs. Cette grisaille tend ensuite à régresser vers le Roussillon et l'Hérault l'après-midi.

Le vent d'Autan atteint jusqu'à 70 km/h en rafales sur les hauteurs du Tarn. Le vent de sud à sud-ouest devient également modéré à assez fort sur la moitié nord-ouest, avec quelques rafales à 70/80 km/h sur le littoral vendéen, breton et normand, localement un peu plus à 90 km/h sur la pointe Finistère. Enfin, le vent de sud souffle sur la Côte basque aux alentours de 70 km/h.

Les températures

Une grande douceur enveloppe les deux tiers ouest du pays dès le matin avec des températures minimales de 12 à 17 degrés, 7 à 13 plus à l'est.



En journée, il fait entre 20 et 23 degrés autour du golfe du Lion, près de la Manche, sur le Cotentin et la Bretagne, 23 à 28 ailleurs, avec localement 29 ou 30 en Auvergne et sur le sud-ouest.