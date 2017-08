Météo en France : les prévisions du lundi 14 août

publié le 14/08/2017 à 07:34

Le temps lundi sera généralement ensoleillé mais le ciel sera voilé sur le Nord-Ouest, selon Météo-France.

Le matin, des nappes de grisaille traîneront encore au nord de la Loire et du quart Nord-Est au Centre et aux vallées d'Auvergne. Puis de larges périodes ensoleillées gagneront par le Sud. Du bassin parisien à la frontière belge et sur le Grand Est, l'après-midi se poursuivra sous un ciel partagé entre soleil et nuages inoffensifs.



Sur la Bretagne puis jusqu'à la Normandie et les Pays de la Loire, le ciel se voilera. On devrait tout de même apprécier un après-midi lumineux et plus chaud. De rares ondées se produiront ici et là en fin de journée.

Dans le Sud, le soleil s'imposera. On déplorera des départs d'averses l'après-midi en montagne, notamment sur le Massif Central et sur le relief alpin. Sur le pourtour du Golfe du Lion, quelques entrées maritimes risqueront de gâcher la soirée. Le vent d'Autan se lèvera dans son domaine: rafales de 50 à localement 70 km/h.

Les températures

Côté températures, il fera encore frais le matin dans les terres, avec 11 à 15 degrés en général. Mais l'après-midi s'annonce plus estival. Les maximales atteindront 21 à 24 degrés près de la Manche et sur la pointe bretonne, 24 à 28 degrés ailleurs au nord de la Loire jusqu'au Grand Est.



Sur le reste du pays, les thermomètres grimperont jusqu'à 28/31 degrés, 32/33 dans le couloir rhodanien, jusqu'à 31 à 34 sur le Sud-Ouest avec localement 35/36 en Aquitaine.