publié le 13/11/2017 à 07:00

Ce lundi 13 novembre, la France est divisée en deux : sur l'ouest du pays, le ciel est généralement dégagé, en revanche il est bien nuageux sur l'est tandis que les températures sont en baisse, selon Météo-France. À l'ouest, de la Normandie et la Bretagne à la nouvelle Aquitaine et aux plaines de Midi-Pyrénées, le temps reste sec, hormis quelques averses près de la Manche. Côté Pyrénées, les crêtes restent sous les nuages pour la journée et des ondées ne sont pas exclues. Elles se font sous forme de neige au-dessus de 800 mètres.



À l'est, des frontières nord au Massif Central jusque Rhône-Alpes, le ciel est bien nuageux et porteur d'averses. Les Alpes du Nord et le Massif Central reçoivent encore des quantités de précipitations notables. Il neige sous forme d'averses sur les massifs à très basses altitude à partir de 400 à 600 mètres.

En Corse, la situation est plus agitée avec des averses parfois orageuses, et un vent de secteur nord atteignant les 80/90 km/h sur les côtes en matinée et en soirée. En journée, le vent est davantage modéré.



Sur le pourtour méditerranéen, le mistral et la tramontane, sous un ciel dégagé, soufflent à 90/100 km/h, voire proche des 110 km/h en basse vallée du Rhône, sur le Var et sur l'est des Pyrénées.

Les températures

Les températures minimales s'échelonnent de 1 à 5 degrés dans l'intérieur des terres et 5 à 10 degrés près du littoral et en Corse.



Les maximales varient généralement de 6 à 12 degrés, plus douces près de la Méditerranée avec 12 à 17 degrés.