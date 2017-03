publié le 13/03/2017 à 05:56

Le temps de ce lundi 13 mars sera marqué notamment par des éclaircies qui finiront par dominer, selon les prévisions de Météo-France. Le temps s'améliorera au Sud, les précipitations se replieront en faiblissant vers les Pyrénées et leur piémont. Il neigera faiblement sur l'ouest de la chaîne, à partir de 1.200 mètres le matin puis 1.800 mètres le soir, avec un vent de nord sensible. La tramontane soufflera encore modérément le matin, elle faiblira l'après-midi.



Sur la moitié ouest et le Massif central, le ciel sera très chargé le matin, excepté la Bretagne qui bénéficiera déjà de belles éclaircies. Les nuages se morcelleront l'après-midi, le bleu du ciel devenant de plus en plus visible. À l'Est, il dominera largement malgré des bancs de nuages d'altitude et quelques nuages côtiers sur la côte d'Azur et la Corse le matin.



Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés sur le quart nord-est, 5 à 11 ailleurs ; les maximales, de 12 à 17 degrés en général, 16 à 20 sur les régions méditerranéennes.