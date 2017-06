publié le 12/06/2017 à 07:04

Il y aura encore du soleil, ce lundi 12 juin, et de la chaleur près de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Une bande nuageuse s'étirera, en début de matinée, du Sud-Ouest au Nord-Est mais, rapidement, le soleil reprendra le dessus. Pour l'après-midi, le temps deviendra lourd du Massif-Central aux Alpes et au Jura, avec quelques déclenchements d'averses sur le relief essentiellement. Le risque d'ondée concernera également les Pyrénées.



Autour de la Méditerranée, la journée s'annonce largement ensoleillée et chaude, après dissipation des quelques plaques de grisaille matinale. Enfin sur le nord-ouest et le nord du pays, les nuages matinaux se morcelleront pour laisser place aux éclaircies mais dans une atmosphère un peu plus fraîche.

Les températures

Les températures matinales oscilleront entre 10 degrés sur le Nord-Ouest, 14 à 17 sur le Nord-Est et le Sud-Ouest, et 15 à 20 degrés sur le quart sud-est, voire 20/22 autour du golfe du Lion.

Les maximales se limiteront entre 18 et 24 degrés au nord de la Loire jusqu'au Hauts-de-France, 23 à 28 sur le reste de la moitié nord, 27 à 31 sur le Sud-Ouest et 32 à 36 sur les régions méditerranéennes, voire 37°C en basse vallée du Rhône et l'intérieur provençal.