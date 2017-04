publié le 10/04/2017 à 06:10

Le temps lundi sera marqué par le retour des nuages sur une large moitié nord-ouest du pays et des averses du Massif Central au Nord-Est, selon Météo-France. La nuit prochaine, un ciel très nuageux s'installera de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Cette dégradation s'étendra progressivement au Nord-Ouest jusqu'aux Pays de la Loire, le Centre et la Champagne-Ardenne mais tout en se morcelant. L'après-midi se poursuivra sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux.



Excepté sous la grisaille du littoral aquitain, la matinée sera encore belle, très ensoleillée du Sud-Ouest au Nord-Est et à Rhône-Alpes. Puis, le ciel deviendra de plus en plus chaotique avec le développement de nuages bourgeonnants, doublés d'un voile d'altitude parfois dense. Des averses se déclencheront localement. Elles seront plus fréquentes et localement marquées sur la Franche-Comté, du nord au sud des Alpes, et seront ponctuellement orageuses sur le Massif Central jusqu'au Haut-Languedoc.

Sur le Sud-Ouest, le risque d'averse sera très isolé, plutôt réservé à l'est des Pyrénées. Sur les plages méditerranéennes, des nappes de grisailles brumeuses pourront gâcher la matinée. Le soleil redeviendra prédominant l'après-midi, parfois voilé.

Les températures

Demain matin, il fera entre 4 et 10 degrés en général, entre 11 et 13 sur les plages de la Méditerranée.

Par rapport à la veille, les températures maximales seront en baisse sensible sur le Nord-Ouest : 14 à 18 degrés de la Bretagne à la frontière belge, localement 13 sur les côtes de la Manche. Ailleurs, il fera de 18 à 24 degrés, localement 25/26 autour de la Garonne et dans l'arrière-pays méditerranéen.