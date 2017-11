publié le 09/11/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 9 novembre sera dans l'ensemble maussade, souvent gris et humide, selon les prévisions de Météo-France. Dès le début de journée, le pays sera enveloppé sous une couche nuageuse, froide et humide. Ce temps couvert apportera encore quelques gouttes dans le centre du pays et des flocons sur le Massif central et dans les Alpes. Les précipitations seront plus régulières et plus soutenues au nord des Pyrénées en donnant de la neige à partir de 800/1.000 mètres d'altitude en matinée. Ces précipitations perdront ensuite de l'activité l'après-midi.



L'amélioration reviendra temporairement sur le Nord-Ouest avec davantage d'éclaircies des Pays de la Loire à la Normandie. Mais très vite les nuages s'annonceront par l'Ouest. La pluie faible ou la bruine, présente en début de journée sur l'ouest de la Bretagne, gagnera progressivement toute la Bretagne à la mi-journée en s'étendant ensuite vers la Normandie et la Vendée.

Sur les régions méditerranéennes, le ciel sera variable, temporairement très nuageux en matinée alors que mistral et tramontane souffleront modérément à près de 70km/h. Quelques averses orageuses affecteront le littoral de la Corse.

Les températures

Les températures minimales, en très légère hausse, afficheront 2 à 6 degrés en plaine avec quelques petites gelées dans le Nord-Est, le Massif central ou dans les vallées alpines.



Les maximales, en légère hausse sur l'Ouest, atteindront généralement 7 à 12 degrés, localement pas plus de 4 à 6 sur le Nord-Est et dans le Massif central mais 14 à 16 sur la Côte d'Azur et la Corse.