publié le 09/03/2017 à 05:55

Temps gris et humide au nord, plus clément au sud : l'hexagone sera partagé en deux ce jeudi 9 mars. De la Bretagne jusqu'à la Franche-Comté en passant par l’Île-de-France, les nuages l'emporteront toute la journée et seront accompagnés de petites pluies passagères, plus nombreuses sur le nord-est. Quelques éclaircies parviendront néanmoins à percer sur les Hauts-de-France l'après-midi.



Des Pays-de-Loire et de la Charente jusqu'au nord des Alpes, le temps sera variable. Les nuages seront majoritaires et ne laisseront que peu de place aux éclaircies mais le temps restera sec. Sur le sud-ouest, le Massif central, la région Rhône Alpes et le pourtour Méditerranéen, la journée sera agréable et très largement ensoleillée après dissipation des brouillards, localement denses dans la vallée de la Garonne.



Les températures minimales varieront de 3 à 7 degrés dans l'est, le centre-est et le sud-ouest, 8 à 10 sur le nord-ouest, la façade atlantique et autour de la Méditerranée.

Les maximales s'échelonneront de 10 à 13 degrés sur le nord-est et le centre-est, 13 à 16 sur le nord-ouest, 16 à 21 au sud et jusqu'à 22 à 24 au pied des Pyrénées, en Languedoc Roussillon et localement en Provence.