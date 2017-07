publié le 06/07/2017 à 07:00

Cinq départements du nord et nord-est de la France ont été placés en alerte orange pour des orages : l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise et la Somme. Le début d'événement est prévu jeudi à 16 heures et la fin vendredi à 3 heures.



Le temps de ce jeudi 6 juillet sera toujours aussi estival, avec toutefois davantage de nuages dans l'Ouest, et des températures particulièrement élevées dans le Centre et l'Est, selon Météo-France. Sur l'ouest du pays, le ciel sera nuageux le matin avec quelques ondées possibles entre la Bretagne, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France jusqu'à l'Aquitaine et l'ouest des Pyrénées.



Les averses seront parfois orageuses entre la Manche et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, tandis que du sud de la Bretagne à la façade atlantique et jusqu'au sud de la Garonne, des nuages bas apporteront une ambiance plutôt grise.

L'après-midi, les régions du quart Sud-Ouest garderont un ciel nuageux avec un risque d'ondée, plus marqué sur la chaîne pyrénéenne. Plus au Nord, les averses localement orageuses s'estomperont près de l'océan et jusqu'à la Basse-Normandie, mais elles se décaleront vers la Belgique.



En fin d'après-midi et soirée, entre la Haute-Normandie, la frontière belge et la Lorraine, l'activité orageuse se renforcera, avec des orages parfois forts, un risque de grêle et de fortes rafales de vent.



Sur une bonne moitié Est, le soleil brillera généreusement du matin au soir, avec tout de même des entrées maritimes autour du golfe du Lion qui pourraient être tenaces sur le Languedoc en journée.

Les températures

Il fera encore chaud, avec des températures matinales comprises entre 15 et 18 degrés le long de la Manche et 15 et 20 degrés partout ailleurs.



Les maximales atteindront 22 à 28 degrés près de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée, 28 à 33 degrés sur la moitié ouest, 30 à 35 degrés à l'Est, voire 36 en Provence.