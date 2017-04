publié le 06/04/2017 à 06:04

Le temps jeudi sera notamment venté du Roussillon à la vallée du Rhône, mais calme et sec ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Sur les régions méditerranéennes, la journée sera très ensoleillée. Du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône, il faudra toutefois s'abriter du vent pour pleinement en profiter : tramontane et mistral souffleront entre 70 et 90 km/h en rafales. Sur les Alpes du sud et la montagne Corse, des nuages bourgeonneront et conduiront à des averses isolées l'après-midi.



Sur le reste du pays, la nébulosité sera très variable le matin, avec des nappes de grisaille probablement plus fréquentes de la Bretagne à la frontière belge, du Massif Central au flanc est et au pied des Pyrénées.

On pourra également observer quelques bancs de brouillards, plutôt vers les Ardennes et au sud de la Garonne. Dans l'après-midi, le ciel deviendra nuageux à très nuageux en cumulus sur le nord-est jusqu'en Île-de-France. Ailleurs, les éclaircies deviendront belles.

Les températures

Le matin, il fera entre 8 et 12 degrés sur les plages de Méditerranée, 2 à 7 en général dans les terres avec de petites gelées possibles près des massifs. Les températures maximales afficheront 12 à 15 degrés près de la Manche et des frontières du nord jusqu'au massif Central et le nord de Rhône-Alpes. Il fera 18 à 22 sur le sud-est, 15 à 18 du sud de la Bretagne au Sud-Ouest, localement 19 près de la Garonne.