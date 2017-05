publié le 04/05/2017 à 05:59

Le temps sera pluvieux ce jeudi 4 mai sur le nord et l'est du pays tandis qu'à l'ouest des grisailles perturberont les éclaircies de l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Le nord de la Somme jusqu'aux Ardennes, le Languedoc et la Provence seront sous la pluie le matin alors que des averses éclateront déjà entre l'est de l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté.



Au fil des heures, ces averses s'étendront à tout le nord de la Seine jusqu'à la région parisienne et l'intérieur de la Normandie. Elles se multiplieront également sur tout le quart nord-est jusqu'au Centre, l'Auvergne et le Rhône-Alpes, avec parfois d'orages. Il continuera de pleuvoir faiblement sur le Haut-Languedoc. Sur le reste du pourtour méditerranéen, le ciel sera essentiellement voilé, le risque d'ondées y étant faible et passager. En revanche, des pluies ou averses plus soutenues se déclencheront l'après-midi sur la partie orientale des Pyrénées.

Sur l'ouest du pays, on appréciera un temps plus sec. Après une matinée brumeuse et grise sur le Nord-Ouest, les éclaircies deviendront en général assez belles en début d'après-midi. Des grisailles pourront traîner plus longtemps sur le nord de la Bretagne.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans les terres, avec un petit risque de gelées près des massifs. Il fera entre 7 et 11 degrés en bord de mer.



Les maximales atteindront 13 à 17 degrés de la Normandie et des Hauts-de-France au quart nord-est jusqu'en Auvergne et au Rhône-Alpes. Elles afficheront 17 à 20 degrés du sud de la Bretagne au Poitou-Charentes comme autour de la Méditerranée. Et entre 18 et 23 sur le sud-ouest.