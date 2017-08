publié le 03/08/2017 à 07:12

Le temps de ce jeudi 2 août est marqué par de fortes chaleurs. Météo France a placé treize départements en vigilance orange canicule. Les départements concernés par l'alerte sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.



Les nuages resteront nombreux sur le Nord-Ouest, des Hauts-de-France et des Ardennes au Poitou-Charentes jusqu'à la Bretagne, et rares seront les éclaircies qui parviendront à passer. De petites ondées se produiront le matin de la Vendée et des Deux-Sèvres à l'Aisne et aux Ardennes. L'après-midi, ces pluies faibles se feront plus rares et concerneront surtout les départements du Poitou-Charentes aux Ardennes.

Un vent d'ouest à sud-ouest balaiera les côtes de la Manche atteignant par endroit 50 à 70 km/h en rafales, en particulier sur la côte d'Opale. Ailleurs, si les passages nuageux et éclaircies alternent équitablement en matinée de la Lorraine et l'Alsace au Sud-Ouest, un franc soleil parviendra à s'imposer sur ces régions l'après-midi. Des averses très localement orageuses seront possibles sur les reliefs des Vosges aux Alpes du Nord ainsi que sur le Massif Central.

Les températures

Les températures resteront largement au-dessus des moyennes saisonnières sur le Sud-Est. Il fera 34 à 38 degrés en plaine et sur la Corse et jusqu'à 38 à 40 degrés sur PACA.



Les minimales iront 20 à 25 degrés sur un petit quart sud-est, jusqu'à 25 à 28 degrés en Corse et 16 à 20 degrés sur le reste du pays.



L'après-midi, le thermomètre affichera 19 à 22 degrés près de la Manche, 22 à 26 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne et aux Pays de la Loire, 27 à 34 degrés du Nord-Est vers le Sud-Ouest.