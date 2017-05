Météo en France : les prévisions du jeudi 25 mai

publié le 25/05/2017 à 06:06

Le jeudi de l'Ascension sera marqué par un soleil dominant, selon les prévisions de Météo-France.

Quelques brumes et stratus venus de la mer s'installeront toutefois sur les côtes de la Manche en fin de nuit. Cette grisaille se dissipera en matinée, mais quelques nuages bas continueront de traîner ça et là sur le littoral en journée.



Partout ailleurs, le soleil régnera en maître. Il sera parfois contrarié par quelques passages nuageux ou cumulus de beau temps près des frontière du nord et sur l'Alsace en matinée mais cela ne durera pas.

Sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse, les cumulus bourgeonneront davantage. Ils pourront aller jusqu'à donner une averse sur les Alpes du Sud et le relief de l’Île de Beauté. Sur la Côte-d'Azur, des nuages bas pourraient cacher le soleil un peu plus durablement.

Le mistral se fera sentir le matin dans la haute vallée du Rhône ainsi que dans le Val de Saône. Le long de la Manche, c'est un vent de nord-est sensible qui balaiera la côte.

Les températures

Les températures seront en hausse et largement au-dessus des moyennes saisonnières. Les températures minimales iront de 9 à 16 degrés du Nord-Est vers les bordures côtières, de 17 à 20 degrés localement autour du Golfe du Lion, en Corse et sur la Nouvelle Aquitaine.



L'après-midi, le thermomètre affichera 23 à 28 degrés sur le quart Nord-Est du pays, 18 à 22 degrés sur le littoral de la Manche, 26 à 32 degrés ailleurs du nord au sud, jusqu'à 33 à 34 degrés sur les Landes, le Pays Basque et le Languedoc.