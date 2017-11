publié le 23/11/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 23 novembre sera couvert et faiblement pluvieux mais très doux sur une petite moitié nord et le Languedoc, voilé ailleurs, selon Météo-France. Le temps sera très nuageux à couvert sur le quart nord-ouest du pays en début de journée, avec des pluies intermittentes. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort avec des rafales à 60/70 km/h en général, voire 80/90 en Manche orientale. Du Nord-Est au Sud-Ouest, le ciel sera d'aspect laiteux, mais le temps restera sec. Le vent sera faible en plaine, modéré sur les hauteurs, il apportera une franche douceur.



Sur le pourtour méditerranéen, le vent de sud-est sera plus sensible et accompagnera de nombreux nuages, il pleuvra sur les Cévennes. Sur les Alpes du Sud et la Corse, le ciel restera plus lumineux.

L'après-midi, la perturbation s'étendra au quart Nord-Est mais elle faiblira. Le vent ne restera soutenu qu'en bordure de Manche, les pluies seront faibles et éparses des Pays de la Loire à la Lorraine.



Des éclaircies reviendront même au nord de la Seine. Sur la Bretagne, en revanche, de nouvelles pluies s'annonceront en fin d'après-midi, elles gagneront la Normandie le soir et de nouveau le vent se renforcera.

Les températures

Les températures minimales, en forte hausse, iront de 5 à 12 degrés d'Est en Ouest, jusqu'à 15 degrés à Biarritz.



Les maximales oscilleront entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 21 au Sud.