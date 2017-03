publié le 23/03/2017 à 05:56

Le temps jeudi sera agité sur le Sud-Est, variable avec des averses sur l'Ouest du pays, selon Météo-France. Au lever du jour, une perturbation pluvio-instable s'étendra du Languedoc vers la Haute-Normandie, en passant par le Massif central et la région Centre. Elle donnera des pluies soutenues et localement orageuses dans sa partie sud, notamment de forts cumuls de pluies sur les Cévennes.



Il neigera sur le Massif central ponctuellement vers 800/900 mètres le matin, puis vers 1.200/1.300 mètres l'après-midi. Le temps perturbé se décalera lentement vers l'Est dans l'après-midi, de PACA à la Haute-Normandie et les Hauts de France, en traversant la Bourgogne, avec toujours localement des pluies modérées et quelques coups de tonnerre possibles.

Il neigera sur les Alpes à partir de 1.800 mètres en fin d'après-midi. À l'arrière, sur une grande moitié ouest du pays, le ciel restera bien nuageux avec des averses éparses, plus fréquentes et localement orageuses sur le sud de la Bretagne et les Pays de la Loire vers la mi-journée et le début d'après-midi.



À l'avant de la perturbation sur le Nord-Est et les frontières est du pays, des nuages élevés couvriront généralement le ciel. Le vent de nord-est soufflera modérément en Manche. Le vent de sud à sud-est atteindra 70 à 80 km/h sur les Cévennes et le sud des Alpes.

Les températures

Les températures minimales varieront de 3 à 7 degrés, plus douces près de la Méditerranée avec 8 à 11 degrés. Les maximales s'échelonneront de 8 à 13 degrés sur la moitié ouest du pays, et de 9 à 16 degrés sur la moitié est, et jusqu'à 16 à 18 degrés sur le Nord-Est.