publié le 21/12/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 21 décembre sera gris sur la plupart des régions et les températures en légère hausse, selon les prévisions de Météo-France. Les brouillards seront très fréquents au lever du jour, avec de la bruine par moment sur la moitié Nord, plus rarement sur le Sud-Ouest.



L'après-midi sera marqué par quelques éclaircies avant un retour du brouillard en fin de journée. Les Alpes et les Pyrénées émergeront de cette grisaille et bénéficieront d'un ciel dégagé, ou temporairement voilé.

En revanche, le soleil dominera en Provence. Le ciel sera plus mitigé sur le Languedoc. Mistral et tramontane souffleront modérément.

Les températures seront en légère hausse. Les gelées se limiteront aux régions montagneuses et à l'intérieur de la Provence. Ailleurs les minimales seront comprises entre 1 à 8 degrés d'Est en Ouest.



Les maximales varieront entre 5 et 8 degrés dans l'Est et le Massif central, entre 9 et 13 degrés ailleurs.