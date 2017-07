publié le 20/07/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 20 juillet sera marqué par une alternance d'averses et d'éclaircies tout au long de la journée, selon Météo-France. Des averses localement soutenues tomberont en matinée du massif Central à l'Alsace en passant par le Centre-Est où quelques orages pourront éclater. Dans l'après-midi, les passages pluvieux se succéderont mais s'estomperont en soirée.



Dans le Sud-Ouest, le ciel restera majoritairement gris et laissera échapper des pluies résiduelles. Sur le relief des Pyrénées, des averses se déclencheront et pourront prendre un caractère orageux dans l'après-midi. Un temps plus calme régnera des Charentes à la Champagne et sur le Nord-Ouest avec le retour des éclaircies. Des averses resteront tout de même bien présentes en matinée de la Normandie à la frontière belge, où le ciel aura plus de mal à se dégager en deuxième partie de journée. Un vent d'ouest sensible soufflera sur les côtes de la Manche en première partie de journée.

Éclaircies et nuages alterneront en bord de Méditerranée. Le temps sera plus instable en Corse avec le développement d'ondées orageuses sur le relief.

Les températures

Les minimales s'échelonneront entre 12 et 16 degrés sur la Bretagne, 15 à 20 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 19 à 23 degrés en bord de Méditerranée.



Les maximales accuseront une baisse avec 18 à 23 degrés sur un quart Nord-Ouest, 21 à 25 degrés dans le Sud-Ouest et 25 à 30 degrés du Nord-Est au Sud-Est, voire 32 degrés dans l'arrière-pays provençal et en Corse.