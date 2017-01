Le temps de ce jeudi 19 janvier sera marqué par du soleil mais un froid vif.

Le soleil s'imposera presque partout ce jeudi 19 janvier, mais les températures seront glaciales, notamment dans le Nord, le Nord-Est, le Massif central les Alpes et le Jura, selon Météo-France. Des plaques de nuages pourront masquer le soleil le matin sur la Flandre à l'ouest de Lille, en Auvergne et dans quelques vallées du Jura et des Alpes du Nord. Les éclaircies l'emporteront l'après-midi même si des plaques résistent localement dans le Massif central et la Franche-Comté.



Partout ailleurs sur l'Hexagone le soleil s'imposera, avec seulement quelques fins bancs nuageux sur la Côte d'Azur. Le vent de nord-est sera soutenu, il accentuera le froid ressenti. Il soufflera assez fort en Corse, accompagnant de nombreux nuages sur la moitié est de l'île et quelques averses de neige sur le relief à partir de 400/600 mètres.



Les températures seront glaciales. Les minimales iront de -9 à -5 degrés du Nord et Nord-Est au Sud-Ouest, -12 à -7 du Massif central aux Alpes et Jura, -4 à +2 degrés en Bretagne et près de la Méditerranée. Les maximales iront de 0 à 4 degrés en général du nord au sud, localement -1 ou -2 sur le Nord-Est, 2 à 6 degrés près de la Manche et sur un petit quart sud-ouest, 7 à 13 degrés sur les régions méditerranéennes.