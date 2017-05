publié le 18/05/2017 à 06:03

Le temps de ce jeudi 18 mai sera humide et orageux dans l'ouest du pays tandis qu'à l'Est les éclaircies domineront malgré quelques nuages, selon Météo-France. Le matin, le ciel sera chargé et il pleuvra parfois fortement de l'Aisne à la Meuse jusqu'à la Nouvelle Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées. Des orages s'y déclencheront dès le début de matinée.



En marge de cette zone de temps perturbé, du reste de la Lorraine à l'est de Midi-Pyrénées ainsi que des Hauts-de-France aux Pays de la Loire, les nuages domineront et seront accompagnés d'une ondée.

Ailleurs, la matinée sera bien ensoleillée et ce malgré quelques voiles nuageux passagers.

L'après-midi, les pluies orageuses s'étireront des Hauts-de-France et des Ardennes à la Normandie et aux Pays de la Loire, jusqu'au Centre et au Sud-Ouest. Elles gagneront ensuite le sud du Languedoc-Roussillon en soirée.



Les orages pourraient être localement violents et accompagnés de grêle de Midi-Pyrénées et du Roussillon jusqu'au Centre. La limite pluie-neige se situera autour de 2.500 mètres sur les Pyrénées à la mi-journée et s'abaissera à 1.400 mètres en soirée. Sur la Bretagne, le ciel sera couvert et des ondées seront possibles sous les nuages les plus épais.



Plus à l'Est, de l'Alsace-Lorraine au littoral de la Grande bleue, passages nuageux et éclaircies alterneront. Sur l'arc alpin, les nuages bourgeonneront et pourront donner des averses avec du tonnerre localement. Le vent sera modéré sur le Sud-Ouest et dans la basse vallée du Rhône.

Les températures

Les températures seront en nette baisse. Les minimales seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié ouest du pays, 13 à 16 degrés à l'Est, jusqu'à 18 degrés en Corse.



Les maximales oscilleront entre 14 et 18 degrés des côtes de la Manche aux Ardennes, au Centre et à la Nouvelle Aquitaine, de 23 à 27 sur le Sud-Est, la Corse et l'Alsace, 18 à 23 degrés ailleurs.