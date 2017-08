publié le 17/08/2017 à 07:15

Jeudi, une perturbation océanique stationnera sur le tiers nord du pays, donnant un temps couvert et pluvieux au-dessus de la Loire, mais le temps sera estival ailleurs, avec des températures encore élevées au sud, prévoit Météo France.



De la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, le temps sera couvert pratiquement toute la journée, avec des pluies faibles en général, et modérées le matin. Mais elles seront parfois orageuses en fin d'après-midi vers les Ardennes et la Picardie, avant de se calmer en soirée.

Le vent de sud-ouest soufflera modérément près de la Manche, jusqu'à 70 km/h sur la côte d'Opale, et il finira par chasser la pluie l'après-midi. Quelques éclaircies apparaîtront alors sur le littoral. À l'avant des pluies, entre la Vendée, le Centre et la Lorraine, le ciel sera très nuageux, mais le temps restera sec. Plus au sud et à l'est, le soleil s'imposera.

Les températures

Les températures minimales iront de 14 à 21 degrés du nord au sud, les maximales de 20 à 26 degrés au nord de la Loire, 26 à 32 en général ailleurs. Il fera encore très chaud dans les régions méditerranéennes, avec 34 à 37 degrés l'après-midi.