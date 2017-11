publié le 16/11/2017 à 07:00

De la Normandie jusqu'aux Hauts-de France, le ciel sera encore bien encombré, jeudi, avec parfois quelques gouttes, a annoncé Météo France dans un communiqué. Plus au sud, de la Bretagne au Centre jusqu'au Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et le Val de Saône, la journée débutera sous de la grisaille compacte, avec des brouillards fréquents et parfois givrants dans le nord-est, mais sur le relief le temps sera ensoleillé dès le matin.



Au fil des heures, les nuages bas se morcelleront, laissant percer de belles éclaircies l'après-midi. Mais des plaques de grisaille résisteront, notamment en plaine d'Alsace et de la Lorraine au Centre, ainsi que dans le Val de Saône.

Sur la moitié sud, en revanche, la journée s'annonce très ensoleillée après dissipation des quelques grisailles matinales. Sur la Corse l'accalmie se confirmera, avec moins de vent et un faible risque d'averses juste sur le sud de l'île.

Les températures

Les températures minimales iront de 1 à 7 degrés de la Manche et la frontière belge jusqu'aux Pays de Loire et le littoral atlantique, de 4 à 10 degrés au bord de la Méditerranée, 8 à 12 en Corse, elles s'abaisseront entre -4 et +2 degrés partout ailleurs.



Les maximales s'échelonneront entre 6 et 11 degrés sur le quart nord-est jusqu'au Massif central et Rhône-Alpes, localement 4 ou 5 dans l'Est, entre 9 et 13 degrés sur le quart nord-ouest, entre 11 et 16 degrés ailleurs, 14 à 19 sur le pourtour méditerranéen.