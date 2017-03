publié le 16/03/2017 à 05:56

Météo-France annonce pour ce jeudi 16 mars une belle journée printanière, plus nuageuse près des côtes de la Manche. Au lever du jour, les nuages sont à nouveau bien présents du nord de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. Sur une grande moitié nord du pays, des plaques de grisailles et des brouillards se sont formés en fin de nuit, ils se dissipent parfois lentement en cours de matinée.



Plus localement dans le Sud-Ouest, des brumes et brouillards ne perdurent qu'en début de journée. Le soleil, déjà bien présent sur une grande moitié sud de la France le matin, gagne pratiquement tout le pays l'après-midi ; seules la Bretagne et les régions près des côtes de la Manche gardent un ciel plus nuageux.

Les températures minimales varient de 2 à 7 degrés sur une grande partie du pays, plus douces près des côtes avec 7 à 9 degrés. Les maximales sont en hausse sur la moitié nord de 17 à 21 degrés, plus fraîches sur le nord de la Bretagne et les côtes de la Manche avec 12 à 15 degrés, et de 18 à 23 degrés sur la moitié sud.