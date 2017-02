publié le 16/02/2017 à 06:02

Ce jeudi 16 février, le temps sera marqué par quelques gouttes sur le Nord-Est et une accalmie autour du golfe du Lion, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne aux Pays de Loire, le Centre, jusqu'à la frontière belge, un temps faiblement perturbé dominera le matin, avec un ciel couvert et de faibles pluies. L'après-midi, les nuages se décaleront vers le nord-est, où ils donneront quelques gouttes, tandis que des éclaircies se développeront plus à l'ouest.



Entre la Bretagne et les Hauts de France, le ciel sera partagé entre belles périodes ensoleillées et quelques nuages inoffensifs. Près du golfe du Lion, en particulier du Languedoc à l'ouest de¨PACA, les entrées maritimes persisteront encore, mais elles s'accompagneront de pluies de plus en plus faibles et éparses.

Sur le reste du pays, après la dissipation des brouillards matinaux ou nuages bas, le temps sera calme, bien ensoleillé sur la Corse et l'est de PACA jusqu'au Jura, sous un ciel voilé ailleurs, du Sud-Ouest jusqu'à la Lorraine.

Les températures

Les températures minimales varieront de 3 à 8 degrés en général, 7 à 10 près de la Méditerranée, elles seront un peu plus basses sur le Nord-Est avec -1 à +2 degrés. Les maximales s'échelonneront de 9 à 14 degrés sur la moitié nord, de 11 à 17 au sud, jusqu'à 17 à 19 en Provence et au Pays basque.