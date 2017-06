publié le 15/06/2017 à 07:00

Le temps de ce jeudi 15 juin sera chaud et orageux sur le sud et l'est du pays, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, quelques ondées orageuses se développeront sur Midi-Pyrénées. Quelques gouttes se signaleront aussi sur l'extrême-nord du pays. En fin de matinée, les ondées orageuses se multiplieront entre les Pyrénées et le Grand Est. La tramontane se lèvera sur le Roussillon. Les éclaircies en revanche s'élargiront sur l'Ouest.



Les températures seront très douces et souvent humides avec de nombreux nuages bas sur l'ouest et le sud-ouest du pays. Résidus des ondées de la veille, quelques averses se signaleront encore sur les Alpes en tout début de journée. La tramontane soufflera assez fort en fin de journée pour atteindre 90km/h en rafales.

Très vite en début d'après-midi, les orages vont concerner la moitié Est du pays. Ils pourront déborder temporairement sur le Languedoc-Roussillon. Ils seront localement violents sur la Lorraine et l'Alsace avec des rafales de vent et un risque de grêle.



Les cumuls de précipitation rapides seront localement importants entre le Massif central et les régions de l'Est.

L'activité orageuse se limitera en fin de journée à la frange Est du pays avant de s'atténuer en soirée.



Le sud de la Provence et des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse garderont un temps ensoleillé et très chaud. À l'Ouest, sous un ciel souvent bien ensoleillé, le vent d'ouest s'installera et apportera de l'air un peu plus frais. Au sud de la Garonne, les nuages resteront majoritaires.

Les températures

Les températures minimales s'échelonneront de 13 à 23 degrés du Nord-Ouest au golfe du Lion. Les maximales seront en baisse sur la moitié ouest avec 23 à 29 degrés, 21 à 23 sur la côte atlantique, 19 à 22 en bordure de Manche. Il fera encore chaud à l'Est avec 27 à 32 degrés, 29 à 36 dans le Sud-Est localement 37 en Provence.