publié le 13/04/2017 à 06:10

Jeudi matin, le ciel sera nuageux ou très nuageux sur la moitié nord tandis qu'une une belle journée ensoleillée, s'annonce au sud, a annoncé Météo France mercredi. Quelques pluies faibles traverseront les régions du nord-est. Après dissipation des quelques bancs de brouillards, l'après-midi se poursuivra sous un temps sec et changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux, précise Météo France dans un communiqué.



Sur la moitié sud, c'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce : les quelques plaques de grisailles traîneront le matin sur les plages de la Côte d'Azur puis se dissiperont. Le mistral restera modéré dans la vallée du Rhône, mais le vent d'ouest à sud-ouest se renforcera à 70/80 km/h sur le Cap corse et les Bouches de Bonifaccio.

Les températures

Les températures minimales sont comprises entre 9 et 13 degrés sur le pourtour méditerranéen, entre 6 et 9 sur les côtes de Manche et de l'Atlantique, 8 à 13 sur le pourtour méditerranéen, et entre 3 et 8 degrés ailleurs. Les maximales s'échelonnent de 14 à 18 degrés au Nord, de 19 à 24 degrés au Sud, localement 25 degrés près de la Méditerranée.