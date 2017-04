Météo en France : les prévisions du dimanche 9 avril

publié le 09/04/2017 à 06:55

Les nuages bas seront nombreux le matin près du littoral mais se désagrégeront l'après-midi et feront place au soleil. Ils pourront persister localement vers la Camargue. Sur le relief des Alpes du Sud, des nuages parfois menaçants se développeront à partir de la mi-journée et pourront donner quelques averses l'après-midi.



Sur le reste du pays, hormis des bancs de brouillard rares et éphémères sur la moitié nord, la matinée sera partout très ensoleillée. Mais sur la pointe bretonne, des nuages bas commenceront à arriver. L'après-midi cette grisaille gagnera peu à peu le littoral breton, du Cotentin et des Pays de Loire, tandis qu'un soleil resplendissant dominera ailleurs dans une atmosphère très douce.

Au petit matin, les minimales seront comprises entre 0 et 6 degrés sur un grand quart Nord-Est, 4 et 10 degrés ailleurs, 9 à 13 sur les bordures côtières. Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés près de la Manche, des frontières du Nord, de l'océan et sur le pourtour méditerranéen, alors qu'elles atteindront 21 à 27 degrés partout ailleurs.