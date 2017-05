Météo en France : les prévisions du dimanche 7 mai

publié le 07/05/2017 à 07:03

Balayées par une tramontane et un mistral assez forts atteignant 70 à 90 km/h en pointe, les régions méditerranéennes resteront au soleil. Une ondée pourra néanmoins se déclencher dans l'arrière pays niçois. La journée s'annonce également ensoleillée et bien ventée en Corse avec du vent d'ouest à 80/90 km/h en rafale sur ses caps.



Partout ailleurs, plus au nord, le temps restera souvent gris et humide avec des averses qui devraient descendre jusque sur le Massif-Central, et une activité pluvieuse continue sur le quart Nord-est et le nord des Alpes. On espère tout de même quelques timides éclaircies en se rapprochant de la Manche.

Les températures matinales varieront entre 5 et 10 degrés en général, 11/12 sur les côtes. Les maximales atteindront 13 à 15 degrés du Nord au Nord-est, 14 à 18 sur le reste de la moitié nord, 17 à 22 degrés sur la moitié sud.