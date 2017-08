Météo en France : les prévisions du dimanche 6 août

publié le 06/08/2017 à 07:26

L'épisode caniculaire dans le Sud-Est va s'achever dimanche, qui connaîtra un temps généralement agréable avec des températures en baisse, selon les prévisions de Météo-France publiées samedi après-midi.



La vigilance orange "canicule", qui doit prendre fin au plus tôt dimanche matin, restait maintenue samedi après-midi sur douze départements du Sud-Est: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Drôme, Gard, Hérault, Var et Vaucluse.

Dimanche matin, des Pyrénées au Massif central, sur le Languedoc-Roussillon et les Alpes, ainsi que sur la Corse, le temps sera très nuageux, avec parfois quelques ondées passagères. Vers la mi-journée, les averses se renforceront sur le relief alpin avec un risque d'orage. Puis, au fil de l'après-midi, la tendance sera à l'amélioration, les averses s'estomperont et les nuages se cantonneront au relief.



Ailleurs, la journée sera calme. Près de la Manche en début de journée, puis de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, nuages et éclaircies alterneront. Sur le reste du pays, en revanche, le soleil brillera généreusement du matin au soir. Le mistral et la tramontane souffleront en rafales jusqu'à 60 à 80 km/h.

Les températures

Les températures vont baisser. Les minimales iront de 8 à 13 degrés sur un grand quart Nord-Ouest, de 18 à 23 degrés sur le pourtour méditerranéen, de 21 à 25 degrés en Corse et de 12 à 17 degrés ailleurs.



Les maximales s'échelonneront de 18 à 22 degrés près de la Manche, de 22 à 26 degrés sur la moitié nord, de 24 à 28 degrés dans le Sud-Ouest et le Centre-Est, de 28 à 33 degrés dans les régions méditerranéennes. Localement, elles grimperont jusqu'à 35 ou 36 degrés en Provence et en Corse.