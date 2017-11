Météo en France : les prévisions du dimanche 5 novembre

publié le 05/11/2017 à 07:08

Le temps dimanche sera agité avec des averses et une nette baisse des températures, selon les prévisions de Météo-France. Une vigilance orange pour orages et pluie-inondation avait été mise en place pour le Gard et les Bouches-du-Rhône de samedi 19h00 jusqu'à dimanche 03h00.



Dimanche en début de journée, on retrouvera la perturbation active sur l'est de pays, donnant des pluies faibles de l'Alsace/Lorraine jusqu'aux Alpes, et des pluies plus soutenues et orageuses par endroits sur les côtes de PACA et en Corse.

Il neigera sur les Alpes à partir de 2000 m. Les précipitations, liées à la perturbation ne concerneront plus que les Alpes dans l'après-midi, avec des chutes de neige faibles à partir de 1000/1200 m. Sur le reste du pays, dominera un ciel de traîne, variable, alternant nuages accompagnés d'averses localement orageuses et d'éclaircies. En matinée, les averses intéresseront principalement le littoral. Elles se généraliseront à l'ensemble du pays l'après-midi. Sous les averses, les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h.



Sur les Pyrénées, le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le ciel se chargera l'après-midi, avec de fréquentes averses parfois orageuses. Il neigera sous formes d'averses sur les Pyrénées à partir de 1100 m, sur le Massif Central, les Vosges et le Jura à partir de 800/1000 m. Le mistral et la tramontane se mettront en place en seconde partie de nuit, et souffleront fortement en journée avec des pointes atteignant les 100 à 110 km/h.

Les températures

Les températures seront en baisse, avec des minimales variant généralement de 4 à 8 degrés, et de 9 à 12 degrés près des littoraux. Les maximales iront, sur une grande partie du pays, de 9 à 13 degrés, de 15 à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen et de 19 à 23 degrés en Corse.