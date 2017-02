Météo en France : les prévisions du dimanche 5 février

Le temps dimanche sera de nouveau perturbé, marqué notamment par un coup de vent sur le Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France.

05/02/2017

Une nouvelle perturbation ayant circulé dans la nuit de samedi à dimanche sur la moitié sud et le nord-ouest du pays, se décalera dimanche en fin de matinée au nord de la Loire et à l'est du Rhône. Les pluies seront faibles en général, temporairement modérées sur la Normandie et Rhône-Alpes. L'après-midi, les pluies s'étireront du Massif central au Nord et Nord-Est, elles seront éparses de la Bourgogne à la Provence et la Corse, avec quelques orages possibles sur la Côte d'azur.

Sur la façade ouest, le ciel sera chargé, le temps agité avec des averses parfois orageuses. Elles seront souvent virulentes vers la mi-journée sur la côte aquitaine. Quelques orages isolés déborderont sur le Centre et le bassin parisien.

Après une accalmie dans la nuit de samedi à dimanche, le vent d'ouest sera de nouveau soutenu. Il soufflera à 80/90 km/h le matin sur la façade atlantique, localement 100/120 vers la mi-journée entre les Charentes et les Landes. L'après-midi, il tournera au nord-ouest en faiblissant un peu, 60/70 km/h dans les terres sur la moitié ouest, ponctuellement 80/90 en Aquitaine et sur les Pyrénées. La Tramontane deviendra très virulente : elle soufflera à plus de 100 km/h en fin de journée sur l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, 120 sur le relief pyrénéen.

Les températures

Les températures seront en baisse. Les minimales iront de -2 à 3 degrés en général d'est en ouest, 3 à 8 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Les maximales iront de 4 à 9 degrés sur le Nord et Nord-Est, 9 à 13 au sud de la Loire et en Provence, 15 à 18 en Corse.