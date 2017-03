Météo en France : les prévisions du dimanche 26 mars

publié le 26/03/2017 à 06:58

Ce dimanche 26 mars, quelques chutes de neige persisteront sur les Alpes le matin au-dessus de 1.000 m d'altitude, ainsi que quelques pluies sur les Cévennes. Ces précipitations s'estomperont avant la mi-journée, mais le ciel restera très nuageux ou couvert.



Ailleurs, sur la moitié sud et la Corse, le soleil s'imposera et le ciel sera généralement dégagé l'après-midi. Entre la Loire et la Seine, ainsi que jusqu'en Bourgogne et en Franche-Comté, le ciel sera plus mitigé, avec des plaques nuageuses persistantes.

Plus au nord, le soleil dominera à nouveau largement, le temps sera agréable, malgré un petit vent d'est. Ce vent soufflera modérément en Manche et en Bretagne. Les températures minimales iront de 3 à 7 degrés d'est en ouest, les maximales de 15 à 19.