Météo en France : les prévisions du dimanche 25 juin

publié le 25/06/2017 à 07:26

Fin de la canicule ce dimanche 25 juin. Les quatre derniers départements en vigilance orange - Ardèche, Drôme, Isère et Rhône - ne sont plus en alerte à partir de 6 heures du matin. En matinée, de nombreux nuages occupent le ciel de la Charente à la Lorraine. Le temps est humide avec quelques gouttes s'échappant mais une amélioration se dessine au fil des heures avec le retour d'éclaircies. Le vent de sud-ouest reste sensible sur les côtes de la Manche.



Des entrées maritimes sont présentes en fin de nuit sur un large partie sud-ouest. Elles se dissipent plus rapidement que les jours précédents. Des orages peuvent éclater dès l'aube sur l'est de la chaîne pyrénéenne puis s'étendent à l'ensemble des massifs. Ils s'accompagnent d'averses au cours de la journée.

Ailleurs le temps est bien calme avec de belles périodes ensoleillées. Sur le pourtour méditerranéen, quelques nuages bas traînent vers la côte d'Azur, et des averses se déclenchent sur le relief Corse et sur les Alpes.

Les températures

Les minimales restent bien douces en bord de Méditerranée avec 19 à 23 degrés et jusqu'en basse vallée du Rhône. Ailleurs, elles sont comprises entre 13 et 18 degrés. L'après-midi, le mercure affiche 20 à 25 degrés de la Bretagne à la frontière belge, 24 à 29 degrés ailleurs, encore 29 à 35 degrés dans le Sud-Est.