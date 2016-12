REPLAY - Ce jour de Noël offrira un ciel ensoleillé sur la Corse, les Pyrénées et sur toute la zone des Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen.

> Météo en France : les prévisions du dimanche 25 décembre Crédit Image : AFP / Loïc Venance Crédit Média : Patricia Charbonnier Télécharger

par Patricia Charbonnier publié le 25/12/2016 à 08:18

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un temps gris et bruineux sera le lot, pour ce dimanche 25 décembre, d'une grande partie du pays. La Corse, les Pyrénées et la zone s'étendant des Alpes au pourtour méditerranéen seront plus gâtées que les autres pour ce jour de Noël : elles accueilleront un ciel dégagé et un soleil généreux, selon les indications de Météo-France. Les nuages envahiront les régions des frontières du Nord aux Pyrénées et à la façade ouest du pays. Ils seront parfois accompagnés de bruines ou de faibles pluies.



Des brumes et brouillards matinaux se formeront également par endroits, en particulier sur la Nouvelle Aquitaine, dans la vallée de la Garonne, le Val-de-Saône et sur la région Centre. Un vent modéré de sud-ouest balaiera les côtes de la Manche et atteindra 50 à 70 km en rafales et jusqu'à 90 km/h en matinée sur la côte d'Opale.



Quelques stratus côtiers traîneront sur la côte d'Azur et la côte orientale de l’Île de Beauté. Ils auront parfois du mal à se dissiper. Mistral et tramontane souffleront en leur domaine. Ils atteindront 50 à 70 km/h en rafales et jusqu'à 90 km/h sur les Bouches-du-Rhône. Un risque d'avalanche est à signaler de la Maurienne au Mercantour et sur les hauteurs des Alpes.

Les températures

Les températures minimales iront de 2 à 5 degrés de la région Grand-Est aux régions Centre et Auvergne-Rhône-Alpes, de 6 à 11 degrés ailleurs, jusqu'à 12 degrés localement en Corse et sur le littoral de l'Aquitaine. Côté maximales, elles iront de 7 à 12 degrés sur le nord-est et le centre-est de la France, de 11 à 15 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 16 à 17 degrés en Corse et sur le pourtour méditerranéen.