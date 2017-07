publié le 23/07/2017 à 07:11

Un temps frais pour la saison en ce dimanche 22 juillet. Frais mais aussi pluvieux sur le Nord-Ouest, selon les prévisions de Météo-France.



Une nouvelle perturbation arrivera par l'Ouest en matinée. Elle touchera d'abord la Bretagne en donnant des pluies continues puis progressera à la mi-journée des Charentes à la Normandie où les pluies seront plus faibles dans un premier temps. Elles seront plus fréquentes en cours d'après-midi du Poitou à la Normandie. Ces passages pluvieux pourront être marqués notamment sur les pays de Loire. Cette onde gagnera la région parisienne en soirée.

À l'avant de cette perturbation du Sud-Ouest au Nord-Est, le temps sera plus sec avec des éclaircies parvenant à se développer, bien qu'elles soient plus tardives dans le Sud-Ouest. Des averses concerneront le relief des Alpes en journée. Sur les Pyrénées, les nuages seront plus nombreux et porteurs d'averses potentiellement orageuses. Sur les Hauts-de-France, le ciel sera variable en début de journée avec de rares averses. Il prendra un aspect plus chaotique dans l'après-midi avec le déclenchement de nombreuses ondées.



Le Sud-Est conservera des conditions calmes avec un soleil bien généreux. Le vent d'ouest sera sensible sur les côtes varoises. Quelques averses résisteront sur le relief Corse.

Les températures

Au petit matin, les températures seront comprises entre 12 et 16 degrés sur un large quart nord-ouest, 14 à 18 degrés sur la moitié sud et le Nord-Est. Les maximales resteront fraîches avec 18 à 24 degrés sur le nord du pays d'Ouest en Est, 22 à 27 degrés dans le Sud, jusqu'à 28 à 33 degrés en bord de Méditerranée, voire 36 degrés localement dans l'arrière pays varois.