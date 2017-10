Météo en France : les prévisions du dimanche 22 octobre

publié le 22/10/2017 à 07:01

La journée de dimanche sera bien agitée dans l'ensemble, avant une amélioration par l'Ouest, et seules les régions méditerranéennes profiteront d'un temps bien ensoleillé mais très venté, indique Météo-France.



Les passages d'averses seront surtout nombreux et localement orageux le matin, des bords de Manche au nord du pays, se décalant vers le Nord-Est et Rhône-Alpes l'après-midi. Ces fréquentes averses s'accompagneront d'un bon vent de nord-ouest soufflant le matin à 70/80 km/h sur les côtes de Manche.

Nuages et pluies resteront bloqués tout au long de la journée sur les Alpes du Nord avec une limite pluie-neige vers 1.500 m le matin, 1.200/1.300 m l'après-midi. Les averses seront plus discrètes en allant vers le Sud-Ouest, notamment l'après-midi où une accalmie se fera sentir. Les éclaircies seront en revanche assez belles sur le quart nord-ouest avant l'arrivée d'un voile nuageux en soirée.



Mistral et tramontane atteindront 70 à 80 km/h en rafale, localement 90/100 du Var au Alpes-Maritimes et jusqu'à ponctuellement 140 km/h sur le Cap Corse, en après-midi, 120 sur les crêtes corses.

Les tempétatures

Les températures minimales varieront entre 8 et 13 degrés en général, 15/16 sur l'Aquitaine, et ponctuellement 16/17 du pourtour du golfe du Lion à la Corse.



Les maximales atteindront 16 à 20 degrés sur la plus grande partie du pays, 21/22 sur le Centre-est et 20/26 en descendant vers la Méditerranée.