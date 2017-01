Météo en France : les prévisions du dimanche 22 janvier

REPLAY - Le temps de ce dimanche 22 janvier sera toujours marqué par la persistance du froid et par de fortes pluies sur l'est de la Corse, selon les prévisions de Météo-France.



par Valérie Quintin , Avec AFP publié le 22/01/2017 à 07:21

C'est toujours le froid qui domine la France ce dimanche 22 janvier. Le temps sera également marqué par de fortes pluies sur l'est de la Corse, selon les prévisions de Météo-France.



Dans la nuit de samedi à dimanche, les fortes pluies ont envahi tout l'est de la Corse. Ce temps très perturbé va se maintenir toute la journée de dimanche, sans accalmie, donnant des cumuls de précipitations particulièrement importants sur les versants est du relief. Ces pluies pourront prendre un caractère orageux sur le littoral. Notez qu'un fort vent d'est soufflera à 70/90 km/h sur la Corse orientale voire plus sur les caps exposés et rendra la mer agitée. La limite pluie-neige, vers 1.400 m, le matin, remontera vers 1.600/1.800 m en journée et favorisera la fonte nivale.



Ces prévisions ont amené Météo-France à placer les deux départements corses (2A et 2B) en vigilance orange Pluie-Inondation, depuis la nuit de samedi à dimanche et jusqu'à lundi après-midi. Sur l'ouest de la Corse ainsi que le pourtour méditerranéen, la journée s'annoncera très nuageuse et faiblement pluvieuse, avec une extension vers le Massif-Central et l'est de Midi-Pyrénées en après-midi. La limite neigeuse vers 500/700 m le matin sur les Alpes et les Pyrénées orientales, remontera progressivement vers 800/1.000 m. Le vent d'est soufflera fort sur le littoral varois avec des rafales de l'ordre de 100/110 km/h, 120 sur les caps exposés.

Du soleil de la Loire au Nord-Est

En marge de ce système très perturbé méditerranéen, des nuages élevés parfois denses envahiront une grande partie sud-ouest et centre du pays. En revanche, les régions situées au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est conserveront des conditions anticycloniques avec de soleil mais encore bien froides le matin. Il gèlera encore dimanche matin sur la plus grande partie du pays, entre -4 et -9 degrés sur la moitié nord, -1 à -4 sur le Sud-Ouest et Rhône-Alpes. On relèvera, en revanche, 1 à 6 degrés sur les régions méditerranéennes et 6 à 9 degrés en Corse.