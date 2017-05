Météo en France : les prévisions du dimanche 21 mai

publié le 21/05/2017 à 07:26

Le temps de ce dimanche 21 mai sera globalement sec. Il sera ensoleillé sur l'Est, plus nuageux à l'Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Un voile nuageux, parfois dense, couvrira le tiers ouest du pays. Il s'étendra le matin de la Bretagne à la Nouvelle Aquitaine jusque Midi-Pyrénées et l'ouest du Massif Central. Sur ces régions, le temps restera sec et, malgré des nuages parfois épais, le ciel restera lumineux. Dans l'après-midi, ce voile gagnera la Normandie, le sud du Centre et le Roussillon.



Sur le reste du pays, après dissipation des grisailles matinales de la Normandie à la Bourgogne, le soleil sera davantage présent. Autour de la Méditerranée et sur le Sud-Est, il règnera même en maître et le ciel restera bien dégagé. Sur le quart Nord-Est en revanche, la soleil sera un peu moins franc. Passage nuageux et éclaircies y alterneront équitablement. Ces dernières se feront de plus en plus larges au fil de l'après-midi. Si le mistral se fera sentir en tout début de matinée, il retombera rapidement. Un petit vent d'est balaiera le Pays Basque et les côtes de la Manche en journée.

Les températures

Côté températures, les minimales iront de 3 à 10 degrés de l'intérieur du pays vers les frontières et les littoraux, jusqu'à 11 à 16 degrés autour de la Méditerranée et en Corse. Les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés sur la moitié nord, localement moins près de la Manche et sur la Bourgogne, 23 et 26 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 27 et 28 degrés sur les départements côtiers de l'Aquitaine.