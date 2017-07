Météo en France : les prévisions du dimanche 2 juillet

publié le 02/07/2017 à 07:08

En matinée, un temps gris accompagné de petites pluies ou bruine envahira le Nord-Ouest jusqu'au Pays de la Loire, la région parisienne et les Hauts de France. L'après-midi, ce temps maussade s'étendra vers la Nouvelle Aquitaine, le Centre, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Une petite amélioration se dessinera alors près de la Manche et en Bretagne, avec le retour de courtes éclaircies.



De Midi-Pyrénées au Massif central, de Rhône-Alpes aux frontières allemandes, le ciel sera d'abord bien encombré mais pluies ou averses s'atténueront au fil des heures. Le soleil tentera de petites apparitions l'après-midi. La Méditerranée connaîtra pour sa part un temps quasi estival.

Le soleil, passagèrement voilé le matin, brillera généreusement ensuite. En contrepartie, tramontane et mistral souffleront en rafales de 70 à 90 km/h, voire 100 km/h sur le Roussillon. Sur le relief des Alpes du sud, des nuages bourgeonneront et conduiront à des averses isolées. Le temps sera plus mitigé en Corse avec quelques averses sur la façade Est, puis dans l'intérieur de l'île.

Les températures

Sur la bordure méditerranéenne, il fera entre 15 et 18 degrés le matin, entre 24 et 28 l'après-midi, localement 30 dans le Var. Partout ailleurs, les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés, les maximales entre 18 et 23 degrés.